أسهم «الساعات السويسرية» تهوي .. والأسواق الأوروبية واليابانية تستقر

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر مدعومة بنتائج مالية قوية لشركة ريتشمونت.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتلقى المؤشر الدعم من ارتفاع أسهم ريتشمونت بنسبة 7.3 في المئة، بعد أن تجاوزت مبيعات الربع الثالث للمجموعة المالكة لمجوهرات كارتييه التقديرات، بفضل قفزة هائلة في المبيعات في الصين.

وأدت سلسلة من التصريحات، التي صدرت مؤخراً عن صانعي السياسات للتقليل من توقعات السوق إلى خفض المتداولين لرهانات خفض أسعار الفائدة، حيث تميل التوقعات حالياً لأن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة في شهر أبريل بدلاً من مارس.





الساعات السويسرية

تراجع سهم شركة «الساعات السويسرية» Watches of Switzerland بأكثر من 30%، بعدما خفضت الشركة تقديراتها للأرباح عن العام المالي 2024.

وقالت الشركة في بيان، «على الرغم من البداية الإيجابية لمطلع الربع الثالث من العام المالي 2024 واجهت الشركة أداء تجارياً متقلباً في الفترة، التي سبقت الكريسماس، وأعقاب ذلك».

وأرجعت الشركة ذلك إلى ظروف الاقتصاد الكلي، التي أثرت على إنفاق المستهلك في قطاع التجزئة الفاخرة، كما توقعت الشركة أن تبقى تلك الظروف الصعبة، خلال العام المالي الجاري.

وتتوقع الشركة في الوقت الحالي أن تسجل إيرادات تتراوح ما بين 1.53 مليار و1.55 مليار يورو (1.94 مليار -1.97 مليار دولار)، مقابل التقديرات السابقة عند 1.65 مليار و1.7 مليار يورو.

ومع ذلك شددت الشركة على أن الطلب على علاماتها الرئيسية لا يزال قوياً في أمريكا، حيث لا تزال المبيعات تنمو بمعدل مكون من رقمين. على الجانب الآخر واجهت مبيعات Watches of Switzerland تحديات في بريطانيا.

وشددت الشركة على أن فترة الأعياد كانت متقلبة بشكل خاص هذا العام بالنسبة لقطاع السلع الفاخرة، إذ خصص المستهلكون إنفاقهم لفئات أخرى مثل الموضة والجمال والسفر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة برايان دافي: «على الرغم من إحباطنا من هذا الوضع نشعر بالتشجيع من المكاسب المحققة لحصتنا السوقية في أمريكا وبريطانيا».





اليابان

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسب مبكرة، ليغلق قرب الاستقرار مع توخي المستثمرين الحذر من أثر مكاسب قوية حققها المؤشر مؤخراً.

وتراجع نيكاي 0.03 في المئة ليغلق عند 35466.17 نقطة، بعدما ارتفع بنحو 0.7 في المئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 في المئة إلى 2492.09 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق لدى معهد توكاي طوكيو للبحوث «المستثمرون حذرون، بسبب مكاسب قوية سجلها المؤشر مؤخراً».

ومنذ بداية العام سجل نيكاي ارتفاعاً نسبته ثمانية في المئة، ووصل لأعلى مستوى منذ فبراير 1990.

وأوضح ياسودا «الزخم الذي شهده المؤشر نيكاي جاء مدعوماً بضعف الين، لكن المستثمرين حذرون أيضاً من عدم استمرار انخفاض الين لفترة طويلة، ما دفعهم إلى بيع أسهم».

وشكل انخفاض سهم شركة فانوك لصناعة الروبوت، التي لها وجود في الصين بنسبة 2.63 في المئة أكبر ضغط على نيكاي.

وأوضح ياسودا أن تراجع سهم فانوك يعكس مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الصيني.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 0.74 في المئة، كما تراجع سهم شركة نيكسون لألعاب الفيديو 5.53 في المئة.

ومع استمرار ضعف الين مقابل الدولار ارتفع سهم تويوتا موتور 2.63 في المئة وقدم بذلك أكبر دعم للمؤشر توبكس.

وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات 1.97 في المئة، ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33.

وارتفع قطاع صناعة الإطارات 1.64 في المئة، مع صعود سهم بريدجستون 1.68 في المئة، وتويو تاير 4.56 في المئة.

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