محمد بن راشد يحضر أفراح بن حويرب والمنصوري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال خلفان بن حويرب، بمناسبة زفاف نجله خالد على كريمة ناصر مبارك بن حرسوس المنصوري، في دبي.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين الزفاف، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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