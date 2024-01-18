حمدان بن محمد يعتمد نتائج دراسة سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السرّي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الجهات الحكومية في دبي تواصل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إرساء نموذج ريادي عالمي بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات الحكومية والابتكار فيها لإسعاد كل من يعيش على أرضها لترسيخ موقع دبي وجهةً مفضلة للعيش والعمل، حيث جعل سموه سعادة المجتمع بكل فئاته هدفاً وغاية تتضافر في تحقيقها الجهود.

جاء ذلك لدى اعتماد سموه نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي ونتائج المتسوّق السرّي اليومي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك تكريساً لمبادرة سموه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات السعادة لتعزيز ريادة دبي في مجال العمل الحكومي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد قد أكد في العام 2019 أن موعد الإعلان سنوياً لنتائج الجهات الحكومية في دبي في مجال إسعاد المتعاملين والموظفين سيكون في 18 يناير من كل عام.

إسعاد المجتمع

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "العمل الحكومي بدبي هو النموذج الذي يحتذى به انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته المستمرة توظيف كل الطاقات والإمكانات لتحقيق سعادة أفراد المجتمع، وكل إنجاز نحققه هو بداية لإنجازات أكبر.. فالتطور المستمر هو نهجنا المستدام الذي لن نحيد عنه".

وأضاف سموه: "فخور بفريق عملي في حكومة دبي، وثقتي بهم دائماً كبيرة، ويسعدني ما نسجله من مستويات جديدة من التميز في كل عام لإسعاد الناس، فخدمتهم هي الغاية العليا لعمل الحكومات. وفي ظل التطور الكبير الذي تشهده دبي وما تقدمه من خدمات نوعيه مبتكرة، لا بديل عن كوادرنا وفرق عملنا المتميزة والمبتكِرة التي تتبنى المبادرة والثقافة الإيجابية وتواكب المتطلبات وتستبق الاحتياجات وتحول التحديات إلى فرص وتصنع الفرق في كفاءة العمل الحكومي".



وأشاد سموه بالمخرجات التي تم تحقيقها، حيث تجاوزت نتائج جميع الجهات نسبة 90% في دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وأثنى سموه على أداء الجهات الحكومية، وفي مقدمتها تلك التي حققت النسب الأعلى قائلاً: "اعتمدتُ نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2023، وأعتز بنجاح الجهات الحكومية في دبي في رفع المعدل العام لسعادة المتعاملين مع حكومة دبي إلى 93%".

المراكز الأولى

وهنّأ سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أصحاب المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 97.7%، وهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 96.7%، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنسبة 96.1%.

وأثنى سموه على أداء الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين قائلاً: "اعتمدت كذلك نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2023... كلنا فخر بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الجهات الحكومية في دبي كبيئة عمل مفضّلة وجاذبة حيث بلغ المعدل العام لسعادة موظفي حكومة دبي 88%".

كما هنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين وهم: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي بنسبة 95.17%، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 94.91%، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بنسبة 94.51%.

إلى ذلك، شهدت نتائج مؤشر دراسة المتسوق السرّي اليومي تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الدراسة بشكلها الجديد، حيث حققت الجهات الحكومية متوسطاً قدره 94.8% وهي نتيجة تتوافق مع نتيجة دراسة مؤشر سعادة المتعاملين وتؤكد حرص الجهات الحكومية على اتباع توجيهات القيادة بوضع سعادة المتعاملين على قمة أولوياتها.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وجّه عام 2021 بفصل دراسة المتسوق السرّي عن دراسة سعادة المتعاملين، بحيث تكون دراسة مستقلة بذاتها بشكل مستمر، لتحقيق أفضل معايير للتطوير والتحسين بشكل مباشر من قبل الجهات الحكومية.

ويقيس مؤشر المتسوق السرّي اليومي مدى جودة الخدمات المقدمة من حكومة دبي بما يشمل تقييم الإجراءات والخدمات من خلال عدد من القنوات وهي مراكز الخدمة ومراكز الاتصال والمواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية، ويتم تقديم تقرير يومي بنتائج الزيارات لكل جهة حكومية عبر منصة إلكترونية لأغراض التحسين والتطوير، كما تدخل تقارير الدراسة ضمن تقييم كل جهة في تقييم منظومة التميز الحكومي.

معيار دولي

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات الحكومية في دبي بمواصلة نهج التحسين المستمر وتطوير الخدمات على النحو الذي يعزز مستويات سعادة المتعاملين والموظفين ويرتقي بتجربتهم في مراحلها كافة، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل، ويعزز سمعة العمل الحكومي بدبي كمعيار عالمي للكفاءة والابتكار والاستباقية والجاهزية للمستقبل.

منصة موحدة

وقد تم إنجاز منصة الكترونية متطورة موحّدة لاحتساب وعرض نتائج الدراسات، تمكّن المستخدمين المعتمدين لدى الجهات الحكومية من الاطلاع على النتائج التفصيلية لكل جهة بالمقارنة بالمتوسط على مستوى حكومة دبي والمقارنة بنتيجة الجهة في العام السابق، مع إمكانية استعراض نتائج تفصيلية مصنفة تساعد الجهة الحكومية على تركيز جهود التطوير والتحسين في المناطق الأكثر احتياجاً لها.

وشهدت نتائج دراسة سعادة المتعاملين استمرار دمج نتائج مؤشر السعادة اللحظي الذي يُقاس من قبل هيئة دبي الرقمية للخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية في مؤشر دراسة سعادة المتعاملين.

20 عاماً من التطوير

وينفّذ "برنامج دبي للتميز الحكومي" الدراسات الثلاث حول نتائج مؤشر دراسة سعادة المتعاملين، ونتائج مؤشر دراسة سعادة الموظفين، ونتائج مؤشر دراسة المتسوق السرّي منذ عام 2004. وقد حققت المؤشرات على مدى 20 عاماً نمواً إيجابياً مطرداً عاماً بعد آخر مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي.

وقد جرى تطوير الدراسات الثلاث عام 2023 وفق أفضل الممارسات، كما تم تبسيط أسئلة الاستبيانات ومراجعتها مع الجهات الحكومية للتأكد من ملاءمتها مع طبيعة عمل كل جهة حكومية.

مبدأ أساسي

وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، أنه، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فإن إسعاد الناس يظل المبدأ الأساسي للعمل الحكومي وأولوية ضمن مؤشرات أداء مختلف مكونات الجهاز الحكومي بدبي، وبه أصبحت دبي نموذجاً ريادياً متميزاً على مستوى العالم.

وقال معاليه: "أصبح تاريخ 18 يناير من كل عام مناسبة سنوية تترقبها حكومة دبي لإعلان اعتماد سمو ولي عهد دبي نتائج دراسات مؤشرات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، وفي هذا العام، ولأول مرة تجاوزت نتائج مؤشر سعادة المتعاملين لجميع الجهات الحكومية بدبي 90٪ الأمر الذي يؤكد تميز الخدمات الحكومية المقدمة بدبي ما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل".

ولفت معاليه إلى أن الجهات الحكومية تتخذ من نتائج هذه الدراسات مدخلات لتطوير الأداء ومضاعفة الكفاءة الحكومية، وتسهيل التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومواكبة تطلعاته لتكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل.

كفاءة وتميز

بدوره أشار الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، إلى أن ما وصلت إليه مؤشرات سعادة المتعاملين، وسعادة الموظفين، والمتسوق السرّي اليومي، هو حصيلة عقدين من التطوير والابتكار المستمرين للأداء الحكومي بمختلف الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف الدكتور النعيمي: "التميز الحكومي في دبي هو اليوم تجربة متكاملة تحرص على سعادة المتعاملين والموظفين في مراحلها كافة، وتقوم الدراسات على مؤشرات أداء واضحة، وأدوات تقييم نحرص على تطويرها باستمرار لتكون نتائجها دقيقة وتعكس واقع العمل الحكومي والخدمات المقدمة لمواصلة تحسينها واستكشاف المزيد من طرق الابتكار فيها، فالهدف الأسمى لعملنا هو تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة والتكامل والتميز على كافة المستويات".

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