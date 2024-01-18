«حماس» تعلن قتل وجرح 30 جندياً إسرائيلياً بتفجير في غزة

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وجرح 30 جندياً إسرائيلياً بعد تفجير منزل جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة «إكس»، اليوم، أنه «بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل».

وأضافت: «وفور دخولهم للمكان، تم نسفه بالكامل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وأشارت إلى «استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات، وإيقاع خمسة قتلى من أفرادها شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع».

وكشفت أن «مجاهديها تمكنوا من استهداف دبابتين من نوع (ميركفاه) وجرافة عسكرية من نوع (D9) بقذائف الياسين 105 في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس».

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