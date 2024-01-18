الأجواء الإحتفالية تغيب عن بيت لحم خلال عيد الميلاد حسب التقويم الارمني شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/ استبرق موسى غابت الاجواء الاحتفالية عن مدينة بيت لحم وكنيسة المهد خلال عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الارمني اسوة بالاعياد السابقة بسبب حرب الابادة والجرائمالتي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بايدي الاحتلال الاسرائيلي.

وكان هناك في إستقبال رئيس أساقفة الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس المطران سيفان غاربيان، لترؤس قداس منتصف الليل، لمناسبة عيد الميلاد المجيد والغطاس، حسب تقويم الكنيسة الأرمنية. القائم باعمال محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا، ورئيس بلدية بيت لحم، المحامي أنطون سلمان، بالإضافة لقادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية ورجال الدين ووجهاء من المحافظة وطائفة الارمن.

و قال رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، أنه ونظرا للظلم وشلال الدم النازف رأو في البلدية أن الأعياد تكون مختصرة على الصلوات والدعاء لأبناء شعبنا المكبولين.

وأضاف سلمان في حديثه مع مراسلة PNN أن اهالي وزوار بيت لحم يعيشون على أمل واقع أليم ولكن للإستعداد الى مستقبل أفضل مشرق خال من أي عدوان وقهر.

وكغيرها من الاعياد ايضا اقتصرت مراسم الاستقبال على المراسم الرسمية والدينية نتيجة الحزن الذي يلف المدينة وتطبيقا لقرارات مجلس الكنائس نظرا للظروف التي يتعرض اليها شعبنا من قتل ومحاولة تهجير عنصرية.









وقال محافظ محافظة بيت لحم محمد طه، أن الأعياد هذا العام كانت حزينة ومختصرة فقط على الشعائر الدينية، وهذا القرار تم إقراره في كافة كنائس فلسطين، نظرا للظروف التي يعيشها أبناء شعبنا من قتل وتهجير وتدمير وقتل كل ما هو فلسطيني.

وأضاف طه، ل PNN أن إلغاء احتفالات الأعياد المجيدة ليس تضامنا مع الشعب فحسب، انما للوقوف عند مسؤولياتهم

ولكافة الطوائففي هذا المجال.

وثمن القائم باعمال محافظ محافظة بيت لحم هذا الموقف بوقف المراسم الإحتفالية،

مشددا على ان شعبنا يعيش هذا العام بظروف استثنائية تجبره على الاحتفال بالاعياد بهذا الشكل.

الكنيسة الارمنية عبرت عن املها بانتهاء الحرب وأن يحل السلام والأمان في بلادنا ويخلوا من الظلم لكي نستطيع الاحتفال مستقبلا بأجواء الأعياد بكل حب وأمان

وقال رئيس دير الارمن في بيت لحم اسبيد باليان، أنه يتمنى في العام القادم أن يحل السلام والأمان في بلادنا ويخلوا من الظلم، ونعيش أجواء الأعياد بكل حب وأمان.

اختتمت الاعياد الميلادية المجيدة لهذا العام بعد ان لفها الحزن ومشاعر الالم نتيجة حرب الابادة والمجازر التي تشنها اسرائيل لكن الامل يبقى دائما في قلوب وعقول الفلسطينين ليحركهم دوما للخلاص من هذا الاحتلال البشع.



