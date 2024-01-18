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ريال مدريد يبدأ اتصالات ضم هالاند

1/18/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ نادي ريال مدريد، اتصالات التوقيع مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خلال الصيف المقبل.
ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، يطبق ريال مدريد مع هالاند نفس الإستراتيجية التي نفذها في صفقة جود بيلينجهام خلال الموسم الماضي.
وتعتمد خطة ريال مدريد على التواصل مع اللاعب وممثليه والاتفاق معهما على الرغبة وشروط العقد، ثم دخول المفاوضات الرسمية مع النادي عقب ذلك.
وكشفت أن ريال مدريد أجرى في الموسم الماضي أكثر من 10 اتصالات مع ممثلي بيلينجهام خلال شهري مارس/أذار وأبريل/نيسان من العام الماضي، كما دعا ممثلي النجم الإنجليزي لتناول الطعام في المدينة الرياضية للميرنجي.
واتجه ريال مدريد للتفاوض مع دورتموند على الصفقة، بعد اقتناع بيلينجهام وتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الشروط الاقتصادية.
وذكرت أن نفس الأمر يتكرر مع هالاند، حيث تجرى الاتصالات مع مهاجم السيتي من خلال بيلينجهام، كما أن الميرنجي يتواصل مع ممثلي النجم النرويجي.
وأضافت: "هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، لكنه يتناقص كلما مرت السنوات".
واختتمت: "تحدث بيلينجهام وهالاند كثيرا هذا العام، واللاعب الإنجليزي لم يقل أي أشياء سيئة لصديقه بشأن ريال مدريد".

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