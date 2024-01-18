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5 صواريخ من لبنان على إسرائيل واعتراض هدف جوي قرب إيلات

1/18/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت 5 صواريخ من جنوب لبنان على "إسرائيل" بينما اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر"، في تصعيد جديد على جبهتين على خلفية حرب غزة، اليوم الخميس.


وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ على الأقل من لبنان على "إسرائيل".
وأضافت أن الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة المنارة في ريدج رميم، بينما لم تسجل إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.


وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي، هجمات متبادلة بين حزب الله وفصائل متحالفة معه من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.


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