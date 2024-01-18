5 صواريخ من لبنان على إسرائيل واعتراض هدف جوي قرب إيلات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت 5 صواريخ من جنوب لبنان على "إسرائيل" بينما اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر"، في تصعيد جديد على جبهتين على خلفية حرب غزة، اليوم الخميس.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ على الأقل من لبنان على "إسرائيل".
وأضافت أن الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة المنارة في ريدج رميم، بينما لم تسجل إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.
وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي، هجمات متبادلة بين حزب الله وفصائل متحالفة معه من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.
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