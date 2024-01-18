عائلة صلاح السعدني تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر تطورات حالته الصحية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري صلاح السعدني، خرجت أسرة الفنان عن صمتها، لترد على كذب ما يشاع عن تعرضه لأزمة صحية، مؤكدين أن النجم بخير وأن ما يتردد إنما هو شائعات من مواقع وحسابات تسعى وراء المشاهدات فقط.
وقال الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في تصريحات إعلامية، أن ما نشر ويُثار حول تعرض عمه الفنان صلاح السعدني لأزمة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه بخير.
العربية
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN18012024000208011052ID1107738567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.