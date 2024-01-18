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عائلة صلاح السعدني تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر تطورات حالته الصحية

1/18/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري صلاح السعدني، خرجت أسرة الفنان عن صمتها، لترد على كذب ما يشاع عن تعرضه لأزمة صحية، مؤكدين أن النجم بخير وأن ما يتردد إنما هو شائعات من مواقع وحسابات تسعى وراء المشاهدات فقط.


وقال الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في تصريحات إعلامية، أن ما نشر ويُثار حول تعرض عمه الفنان صلاح السعدني لأزمة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه بخير.

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