Thursday, 18 January 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشواربة يوضح حول التعيينات في أمانة عمّان

1/18/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى أمين عمّان يوسف الشواربة تعيين أي شخص أو عامل وطن منذ عام 2019 في الأمانة باستثناء تعيينات المهندسين التي تمت من خلال ديوان الخدمة المدنية.

وقال الشواربة خلال مناقشة موازنة الأمانة في مجلس النواب، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي تعيينات من فوق أو تحت الطاولة في الأمانة، وأن الأمانة ملتزمة بهذا النهج.

وأضاف أن عدد مستخدمي باص عمّان والباص السريع خلال العام الماضي تجاوز 20 مليون راكبا، لافتا إلى أن الأمانة مستمرة بتطوير منظومة النقل العام ضمن حدود العاصمة.

وأشار الشواربة إلى أن الأمانة تقدم نحو 10 مليون دينار سنويا لدعم النقل العام.

وبيّن أن الأمانة مستمرة في زيادة المساحات الخضراء في العاصمة عمّان، حيث تم زراعة نحو نصف مليون شجرة بالإضافة لتأهيل 77 حديقة قائمة وإنشاء 7 حدائق جديدة وهناك خطة استراتيجية لإنشاء 13 حديقة جديدة بالإضافة لزراعة الأرصفة والجزر الوسطية والمساحات الفارغة.

MENAFN18012024000208011052ID1107738566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث