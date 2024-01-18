بعد الحديث عن الخيانة.. ياسمين عبد العزيز ترد على سبب طلاقها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما زال البعض يحاول حل لغز انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي.



ذلك الانفصال الذي جاء بشكل مفاجئ وصادم من دون مقدمات، وبعد ساعات من احتفال العوضي بعيد ميلاد زوجته.

لكن البعض حاول التكهن بالأسباب، وخرج أحد الضيوف في برنامج تلفزيوني، ليقول إن "فنانة شهيرة" هي السبب في انفصال العوضي عن ياسمين عبد العزيز.

هذا الأمر فهمه البعض على أنه مؤشر لخيانة العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز، وهو ما قررت الأخيرة أن ترد عليه.



ونشرت عبر حسابها الرسمي قائلةً: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات زواج".



ياسمين نفت عن طليقها ما قيل في حقه، لكنها أيضاً تركت الجميع حائراً حول الأسباب الحقيقية للطلاق، بعدما تابعت قائلةً: "انفصالنا شيء قدري.. مش بايدينا".

هذا الأمر زاد من حيرة الجميع، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وهل سيخرج أحد الطرفين للحديث عن تفاصيل ما جرى بينهما بشكل مفاجئ، أم سيلتزمان الصمت.

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