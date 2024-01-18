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عبد الملك الحوثي: أميركا متورطة مع إسرائيل في كل جرائمها

1/18/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن أميركا تقدم الدعم المالي والعسكري والاستخباري لإسرائيل.


وأشار إلى أن أميركا متورطة مع "إسرائيل" في كل جرائمها وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.


وأضاف أن أميركا وبريطانيا تقفان مع "إسرائيل" رغم كل ما تملكه من إمكانات.
ونوه إلى أن أميركا تستهدف من يساند الشعب الفلسطيني ومن يقف معه بشكل عملي، مضيفاً أن الموقف العام لمعظم الدول العربية والإسلامية يقتصر على التعاطف الإعلامي.


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