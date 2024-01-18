عبد الملك الحوثي: أميركا متورطة مع إسرائيل في كل جرائمها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن أميركا تقدم الدعم المالي والعسكري والاستخباري لإسرائيل.
وأشار إلى أن أميركا متورطة مع "إسرائيل" في كل جرائمها وتقدم لها مختلف أشكال الدعم.
وأضاف أن أميركا وبريطانيا تقفان مع "إسرائيل" رغم كل ما تملكه من إمكانات.
ونوه إلى أن أميركا تستهدف من يساند الشعب الفلسطيني ومن يقف معه بشكل عملي، مضيفاً أن الموقف العام لمعظم الدول العربية والإسلامية يقتصر على التعاطف الإعلامي.
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