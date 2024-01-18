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المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم

1/18/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال دمر خلال 100 يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية في قطاع غزة.


وبينت المقاومة في بيان لها، أن تدمير الاحتلال لمباني المدارس والجامعات في قطاع غزة هو جريمة حرب وسلوك إجرامي.
ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم وتحمل مسؤولياتهم تجاهها.


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