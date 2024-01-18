المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم

المقاومة: الاحتلال دمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة خلال 100 يوم
التاريخ
1/18/2024 9:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال دمر خلال 100 يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية في قطاع غزة.
وبينت المقاومة في بيان لها، أن تدمير الاحتلال لمباني المدارس والجامعات في قطاع غزة هو جريمة حرب وسلوك إجرامي.
ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم وتحمل مسؤولياتهم تجاهها.
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