وزير الداخلية يشارك بتخريج طلبة أردنيين من مرشحي أكاديمية الشرطة القطرية

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الدوحة 18 كانون الثاني (بترا) -شارك وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية، اليوم الخميس، بتخريج الدفعة السادسة من المرشحين الضباط في أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية القطرية، والذي اقيم بالدوحة في مقر الكلية.

وحضر حفل التخرج أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين القطريين، والعديد من القيادات الأمنية والشرطية في بعض الدول العربية والأجنبية ،وكذلك كرم الشيخ تميم أوائل الطلبة الخريجين.

وبلغ إجمالي عدد الخريجين 107 طلاب، من ضمنهم 77 طالبا قطريا، و15 طالبا أردنيا، بالإضافة إلى 15 طالبا من فلسطين والعراق وتونس.

من جهته، قال رئيس أكاديمية الشرطة، العميد عبد الرحمن السليطي، إن كلية الشرطة قدمت لخريجيها العلوم والمعارف في المجالات القانونية والشرطية، فضلا عن اجتيازهم دورات تدريبية متقدمة، مؤكدا أن الكلية وعلى صعيد مسيرتها الأكاديمية، قطعت أشواطاً مهمة منذ تأسيسها، إلى جانب استقرار المناهج الدراسية المعتمدة في المقررات القانونية والشرطية والمقررات العامة واللغات، وتواصل السعي نحو تطوير البرنامج التعليمي ليواكب آخر المستجدات على جميع الأصعدة.

وأضاف أن خطط التطوير المعتمدة في كلية الشرطة مضت وفق رؤية شاملة، لم تقف عند المستوى الأكاديمي فقط، لكنها تجاوزته إلى المسار التدريبي، حيث انتهجت الكلية منذ تأسيسها مساراً متفرداً، استلهم أفضل التجارب العالمية في الكليات النظيرة، بالإضافة إلى نظم وبرامج مبتكرة.

وأشار إلى اختيار أفضل الكوادر في مجالات التدريب العسكرية والرياضية، من ضباط ومدربين، للإشراف على تطبيق هذه المناهج التدريبية المتقدمة، لينعكس هذا الجهد على أداء مرشحي الكلية المتميز في مختلف الفعاليات الوطنية لدولة قطر، وفي أدائهم الرفيع في تطبيق مختلف الخطط والبرامج التدريبية.

ويقوم على التدريس والتدريب العسكري في أكاديمية الشرطة القطرية، كادر تعليمي وتدريبي متقدم.

وحصل الطلاب الخريجون على درجة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية.

وكان وزير الداخلية الفراية، قد بحث خلال لقائه مساء أمس، نظيره القطري، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون بين الأردن وقطر في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.

وعقب اللقاء، زار الفراية، مركز قيادة أمن بطولة كأس آسيا قطر 2023، واطلع على سير العمل والخطط الأمنية وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة جميع المشاركين في البطولة.

--(بترا)

م ف /اص

18/01/2024 12:22:22