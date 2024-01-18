مذكرة تفاهم بين الوطني للعلوم والتكنولوجيا وأمانة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- وقع مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات وتوظيفها للمعرفة.

وتهدف المذكرة التي وقعها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير المركز الدكتور قاسم الزعبي، إلى بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية، وتطوير قاعدة معلومات نوعية في إطار عمل مشترك، لتنفيذ وتطوير العديد من البرامج والأنشطة والمشاريع المشتركة بينهما.

وتتضمن المذكرة التعاون بين الطرفين في مجالات التزويد بالبيانات وتحليلها وتحويلها إلى معلومات وإدارتها وتوظيفها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعمها للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإبداع، والسعي إلى توفير قاعدة معلومات علمية تلبي متطلبات الباحثين وصانعي القرار، وإعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين في مجال تحليل البيانات والمعلومات، والمشاركة بعقد الندوات والورشات وتنظيم المؤتمرات العلمية.

من جانبه أشار الزعبي، إلى سعي المركز لتوفير أفضل المعلومات والمعارف لدعم صناعة القرار والمساعدة في رسم السياسات وتوظيفها في عمليات التخطيط وإدارة الموارد ودعم الأولويات الوطنية في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي والتطوير والابداع.

--(بترا)

م ها/أ م/ف ج

18/01/2024 12:20:40

