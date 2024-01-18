مذكرة تفاهم بين الوطني للعلوم والتكنولوجيا وأمانة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- وقع مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات وتوظيفها للمعرفة.
وتهدف المذكرة التي وقعها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ومدير المركز الدكتور قاسم الزعبي، إلى بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية، وتطوير قاعدة معلومات نوعية في إطار عمل مشترك، لتنفيذ وتطوير العديد من البرامج والأنشطة والمشاريع المشتركة بينهما.
وتتضمن المذكرة التعاون بين الطرفين في مجالات التزويد بالبيانات وتحليلها وتحويلها إلى معلومات وإدارتها وتوظيفها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعمها للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإبداع، والسعي إلى توفير قاعدة معلومات علمية تلبي متطلبات الباحثين وصانعي القرار، وإعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين في مجال تحليل البيانات والمعلومات، والمشاركة بعقد الندوات والورشات وتنظيم المؤتمرات العلمية.
من جانبه أشار الزعبي، إلى سعي المركز لتوفير أفضل المعلومات والمعارف لدعم صناعة القرار والمساعدة في رسم السياسات وتوظيفها في عمليات التخطيط وإدارة الموارد ودعم الأولويات الوطنية في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي والتطوير والابداع.
--(بترا)
م ها/أ م/ف ج
18/01/2024 12:20:40
MENAFN18012024000117011021ID1107738451
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