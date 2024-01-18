الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقال 48 فلسطينيا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 48 فلسطينيا في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
--(بترا)
م ف /اص/ف ج
18/01/2024 12:16:40
MENAFN18012024000117011021ID1107738450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.