الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق وإصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما أسفرت الحملة عن اعتقال 48 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 48 فلسطينيا في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

--(بترا)

م ف /اص/ف ج

18/01/2024 12:16:40