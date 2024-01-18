استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء العدوان المتواصل على مدينة طولكرم، ومخيميها شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.
وقامت قوات الاحتلال بتفجير منزل وإحراق آخر، والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، وسط تدمير واسع بالبنية التحتية.
وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم في بيان، عن استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد (28 عاما)، إثر اصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، بمخيم نور شمس شرق طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة، منذ يوم أمس إلى 6 شهداء.
--(بترا)
م ف/اص/رق
18/01/2024 12:09:27
MENAFN18012024000117011021ID1107738448
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