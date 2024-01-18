Thursday, 18 January 2024 07:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

1/18/2024 8:54:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء العدوان المتواصل على مدينة طولكرم، ومخيميها شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.
وقامت قوات الاحتلال بتفجير منزل وإحراق آخر، والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، وسط تدمير واسع بالبنية التحتية.
وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم في بيان، عن استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد (28 عاما)، إثر اصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، بمخيم نور شمس شرق طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة، منذ يوم أمس إلى 6 شهداء.
--(بترا)
م ف/اص/رق
18/01/2024 12:09:27

MENAFN18012024000117011021ID1107738448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث