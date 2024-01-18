استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء العدوان المتواصل على مدينة طولكرم، ومخيميها شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.

وقامت قوات الاحتلال بتفجير منزل وإحراق آخر، والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، وسط تدمير واسع بالبنية التحتية.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم في بيان، عن استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد (28 عاما)، إثر اصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، بمخيم نور شمس شرق طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة، منذ يوم أمس إلى 6 شهداء.

--(بترا)

م ف/اص/رق

18/01/2024 12:09:27