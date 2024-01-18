الدخل السياحي يحقق 7.4 مليار دولار العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023، ارتفاعا بنسبة 27.4 بالمئة ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6 ملايين و 353.8 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 25.8 بالمئة.
وسجل الدخل السياحي خلال شهر كانون الأول من عام 2023 ما قيمته 359.3 مليون دينار 506.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.4 بالمئة عن مستواه خلال الشهر المقابل من عام 2022، نتيجة تراجع أعداد السياح بنسبة 8.0 بالمئة ليصل إلى 416.6 ألف سائح مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2022.
--(بترا)
رش/ف ج
18/01/2024 11:35:02
MENAFN18012024000117011021ID1107738447
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