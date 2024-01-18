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الدخل السياحي يحقق 7.4 مليار دولار العام الماضي

1/18/2024 8:54:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023، ارتفاعا بنسبة 27.4 بالمئة ليبلغ ما قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6 ملايين و 353.8 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 25.8 بالمئة.
وسجل الدخل السياحي خلال شهر كانون الأول من عام 2023 ما قيمته 359.3 مليون دينار 506.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.4 بالمئة عن مستواه خلال الشهر المقابل من عام 2022، نتيجة تراجع أعداد السياح بنسبة 8.0 بالمئة ليصل إلى 416.6 ألف سائح مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2022.
--(بترا)
رش/ف ج
18/01/2024 11:35:02

MENAFN18012024000117011021ID1107738447

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