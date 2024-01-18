باكستان تشن ضربات داخل إيران ضد أهداف لمسلحين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، إن إسلام اباد نفذت ضربات داخل إيران اليوم الخميس، استهدفت مسلحين انفصاليين،وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لمسلحين على صلة بإسرائيل داخل الأراضي الباكستانية.
وقالت الوزارة الباكستانية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس ، إن عددا من الإرهابيين قُتلوا خلال العملية المستندة إلى معلومات المخابرات"، واصفة العملية بأنها "سلسلة من الضربات العسكرية المنسقة للغاية والموجهة بشكل محدد ضد مخابئ الإرهابيين".
وأضافت أن "باكستان تحترم تماما سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها"، موضحة أن "الهدف الوحيد من تحرك اليوم هو السعي لتحقيق أمن باكستان ومصالحها الوطنية، وهو أمر بالغ الأهمية ولا يمكن المساس به".
وقال مصدر بالمخابرات الباكستانية، إن الضربات نفذتها طائرات عسكرية، مؤكدا أن "الضربات كانت موجهه ضد المسلحين داخل إيران فقط" .
واشار إلى أن المسلحين المستهدفين ينتمون إلى جبهة تحرير بلوخستان، التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوخستان الباكستاني.
وقالت إيران الثلاثاء إنها استهدفت قواعد لمسلحين على صلة بإسرائيل داخل باكستان ، إلا أن باكستان قالت إن مدنيين أصيبوا وقُتل طفلان، محذرة من أنه ستكون هناك عواقب تتحمل طهران المسؤولية عنها.
واستدعت إسلام اباد سفيرها من إيران أمس الأربعاء.
وشهدت العلاقات بين باكستان وإيران توترا في الماضي لكن الضربات هي أكبر عملية توغل عبر الحدود في السنوات القليلة الماضية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
18/01/2024 09:25:22
MENAFN18012024000117011021ID1107738445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.