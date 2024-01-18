باكستان تشن ضربات داخل إيران ضد أهداف لمسلحين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، إن إسلام اباد نفذت ضربات داخل إيران اليوم الخميس، استهدفت مسلحين انفصاليين،وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لمسلحين على صلة بإسرائيل داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت الوزارة الباكستانية في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس ، إن عددا من الإرهابيين قُتلوا خلال العملية المستندة إلى معلومات المخابرات"، واصفة العملية بأنها "سلسلة من الضربات العسكرية المنسقة للغاية والموجهة بشكل محدد ضد مخابئ الإرهابيين".

وأضافت أن "باكستان تحترم تماما سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها"، موضحة أن "الهدف الوحيد من تحرك اليوم هو السعي لتحقيق أمن باكستان ومصالحها الوطنية، وهو أمر بالغ الأهمية ولا يمكن المساس به".

وقال مصدر بالمخابرات الباكستانية، إن الضربات نفذتها طائرات عسكرية، مؤكدا أن "الضربات كانت موجهه ضد المسلحين داخل إيران فقط" .

واشار إلى أن المسلحين المستهدفين ينتمون إلى جبهة تحرير بلوخستان، التي تسعى إلى استقلال إقليم بلوخستان الباكستاني.

وقالت إيران الثلاثاء إنها استهدفت قواعد لمسلحين على صلة بإسرائيل داخل باكستان ، إلا أن باكستان قالت إن مدنيين أصيبوا وقُتل طفلان، محذرة من أنه ستكون هناك عواقب تتحمل طهران المسؤولية عنها.

واستدعت إسلام اباد سفيرها من إيران أمس الأربعاء.

وشهدت العلاقات بين باكستان وإيران توترا في الماضي لكن الضربات هي أكبر عملية توغل عبر الحدود في السنوات القليلة الماضية.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

18/01/2024 09:25:22