ارتفاع النفط بدعم من توقعات أوبك حول زيادة في الطلب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني(بترا)- سلجت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، ارتفاعا، وسط توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 72.90 دولار.
وقالت أوبك في تقرير شهري أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
18/01/2024 09:06:46
MENAFN18012024000117011021ID1107738444
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