ارتفاع النفط بدعم من توقعات أوبك حول زيادة في الطلب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني(بترا)- سلجت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، ارتفاعا، وسط توقعات أوبك بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 78.16 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا إلى 72.90 دولار.

وقالت أوبك في تقرير شهري أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

18/01/2024 09:06:46