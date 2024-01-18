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ارتفاع سعر الذهب مع انخفاض الدولار

1/18/2024 8:54:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، نتيجة هبوط الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 كانون الأول الماضي، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
18/01/2024 08:49:56

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