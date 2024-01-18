ارتفاع سعر الذهب مع انخفاض الدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، نتيجة هبوط الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 كانون الأول الماضي، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.
وتراجع الدولار 0.2 بالمئة، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
18/01/2024 08:49:56
MENAFN18012024000117011021ID1107738443
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