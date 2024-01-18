الدولية للهجرة: 7.7 مليون سوداني نزحوا منذ بدء النزاع في بلادهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 7.7 مليون شخص، نزحوا في السودان منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الـ15 من نيسان الماضي.

ودعت المديرة العامة للمنظمة الأممية إيمي بوب، في بيان الليلة الماضية عبر الموقع الرسمي للمنظمة، المجتمع الدولي لتكثيف جهود التمويل وعدم التخلي عن ملايين المدنيين الذين يتحملون وطأة الصراع الذي يتواصل منذ 9 أشهر في السودان.

وقالت بوب، إن هناك حاجة ماسة لاستجابة إنسانية منسقة ومستمرة لمعالجة الاحتياجات المتزايدة لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وأكدت عقب زيارة قامت بها إلى شرق تشاد شاهدت خلالها بشكل مباشر تأثير الصراع على النازحين"هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في السودان لتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم بكرامة"، مشيرة إلى أنه "يجب ألا ندير ظهرنا لمعاناة الملايين من الأشخاص المتضررين من هذا الصراع المدمر".

وأضافت "الآن أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى كل الدعم الممكن لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والتحرك نحو التعافي والحلول طويلة الأجل".

وأُجبر أكثر من 7.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السودان منذ بدء القتال في الـ15 من نيسان الماضي، وفقا لأحدث تقرير لمصفوفة نزوح صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة يوم 16 كانون الثاني الحالي .

ونزح 6 ملايين منهم داخل السودان، بينما فر 1.7 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

وتناشد المنظمة الدولية للهجرة الحصول على 307 ملايين دولار أميركي خلال العام الحالي، للوصول إلى 1.2 مليون شخص متضرر من هذا الصراع.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

18/01/2024 08:46:26