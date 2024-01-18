العبداللات يعرض تجربة فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا) – عرض رسام الكاريكاتير عمر عدنان العبداللات، مساء أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، جانباً من تجربته الفنية في فن الكاريكاتير ودوره في التعبير عن الهموم الوطنية، ضمن سلسلة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة.

وعرج العبداللات، في الحوارية التي أعدها وقدمها الفنان التشكيلي الدكتور مازن عصفور، على فكرة فن الكاريكاتير عالمياً قبل الحديث عن الفن أردنياً، ومراحل تأسيسه وانتشاره، حتى تأسيس أول رابطة لرسامي الكاريكاتير في الأردن.

وأشار إلى أن الرسم الكاريكاتوري، يختزل الخبر الصحفي ويعبر عنه، وغالباً ما يكون رسماً رمزياً يحدث انطباعاً معيناً بفهم الفكرة لدى المتلقي، واعتبار هذا الفن ساخراً بالدرجة الأولى ومعبراً عن شريحة واسعة من الناس.

وتطرق إلى حماس وتفاعل فناني الكاريكاتير مع القضية الفلسطينية، مبيناً أن الرسام يعبر عن ثقافته وبيئته ومحيطه، وأن الرسم الكاريكاتوري هو شكل من أشكال التعبير عن الهم الوطني ومقاومة المحتل، ضارباً المثل بتجربة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، صاحب الرسم الشهير "حنظلة"، والذي كان يعتبر أحد أبرز المعرفين بالهموم الوطنية من خلال رسوماته، والذي اغتاله الحيش الإسرائيلي في مسعى منه لقمع حرية الفكر والثقافة والأدب والمقاومة.

وكان عصفور قد قدم العبداللات، مشيراً إلى أن فن الكاريكاتير يقود الاشتباك الثقافي الإيجابي، باعتباره فناً قديماً يؤرخ لمراحل كثيرة من مساحات التعبير عن الرأي.

--(بترا)

م خ/أ م / س س

18/01/2024 08:40:15