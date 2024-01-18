بتوجيهات ملكية اخلاء مصاب المستشفى الميداني الاردني الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني(بترا)- بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى، نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، للاطمئنان على حالة المصاب الأولية والتي كانت مستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخاله إلى القسم المعني لمتابعة حالته الصحية.

يشار إلى أن إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع، ويضم كوادر طبية من جميع التخصصات، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.

--(بترا)

ا ص / س س

18/01/2024 08:11:26