إبسون تدعم العلامات التجارية والفرص الإبداعية عبر حلول طباعة متطورة ضمن فعاليات معرض FESPA الشرق الأوسط 2024

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- Wallis Public Relations) دبي الإمارات العربية المتحدة - 18 يناير 2024: أعلنت إبسون، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في حلول الطباعة المبتكرة الخاصة بالمنازل والمكاتب والقطاعات التجارية والصناعية وقطاع التصنيع وقطاعات الفنون البصرية وأسلوب الحياة، عن إتمام استعداداتها لتعزيز العلامات التجارية والمبادرات الإبداعية للمؤسسات في جميع أرجاء المنطقة وذلك ضمن فعاليات معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 الأول الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 29-31 يناير الجاري.
وستنظم إبسون خلال الحدث عروضاً حية للطابعات التجارية والصناعية المخصصة للطباعة على القماش والمصممة لإحداث تحول جذري في تجربة الطباعة في مجموعة متنوعة من المجالات الصناعية ومن ضمنها الأزياء والتجزئة والفعاليات والفنون والإعلان والتسويق. وبالتزامن مع النمو الذي تشهده القطاعات الثقافية والإبداعية في دبي والتي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.357 مليار درهم إماراتي في عام 2022 وفقاً لأرقام دبي للثقافة، فإن المسؤولين التنفيذيين في إبسون يتوقعون أن يحظى حضور الشركة في هذا المعرض باهتمام لافت من قبل المشاركين.
وقال شهاب أحمد زبير، المدير الإقليمي للطابعات التجارية والصناعية لدى إبسون في الشرق الأوسط وتركيا: "تعد العلامات التجارية عاملاً تنافسياً رئيسياً يضمن تميز المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن حلول بسون التي سيتم عرضها ضمن فعاليات معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 ستمكّن المستخدمين من تعزيز هويتهم البصرية في مجموعة واسعة من القطاعات. يتمتع القطاع الإبداعي بكامله بدءاً من الفعاليات الثقافية والفنون وصولاً إلى الأزياء والتصميم، بإمكانية الاستفادة من الفرص غير المسبوقة للطباعة على المنسوجات والأقمشة والتصوير وقماش اللوحات، ما يوفر فرص أعمال جديدة خلال عام 2024. وسيتم عرض جميع هذه القدرات خلال أول معرض FESPA يجري تنظيمه في المنطقة".
وسيطّلع زوار معرض FESPA على الطابعات ذات التنسيقات الكبيرة المسطحة Epson V7000 خلال عملها حيث ستسلط الضوء على حقبة جديدة من الإمكانيات المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجرى تصميم هذا الحل لتلبية احتياجات قطاع التجزئة واللافتات الخارجية، والعرض عبر نوافذ المحلات، ولوحات الحماية، والتغليف، والبضائع الترويجية، ومنتجات الديكور المخصصة، وسيسهم في تحديد معايير جديدة للجودة والدقة، وإعادة رسم معالم عرض منتجات العلامات التجارية.
من جانبها تقوم الطابعات ذات التنسيقيات الكبيرة التي تستخدم حبر الراتنج SC-R5010L بالطباعة على عدد من المواد من ضمنها الفينيل، واللافتات، والمنسوجات، وقماش اللوحات، وورق الحائط، والطبقات الرقيقة (الأفلام)، وذلك لإتاحة الفرصة أمام عدد من المجالات الإبداعية للشركات في المنطقة. كما سيشهد معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 كذلك عرض طابعة SC-F6400H من إبسون المصممة لتلبية الاحتياجات المخصصة لمنتجي المنسوجات، ومنتجي البضائع الترويجية، واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي، حيث تلبي هذه الطابعات متطلبات معايير الجودة الصارمة لهذه القطاعات.
كما توفر طابعات F2200 من إبسون الدعم الذي تحتاجه القطاعات الناشئة في مجالات الأزياء والتصاميم الداخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم حلاً شاملاً للطباعة المباشرة على الأقمشة وعلى الطبقات الرقيقة (الأفلام)، وتركز على الدقة والسرعة وتتمتع بالقدرة على تجسيد التصاميم المعقدة على مجموعة من الأقمشة، وتمكّن هذه الطابعات الشركات من تقديم جودة عالية، والملابس المخصصة، وأقمشة التصاميم الداخلية التي تلبي احتياجات المستهلكين المتميزين.
وأضاف شهاب أحمد زبير: "تحرص القطاعات الإبداعية في المنطقة على الموازنة بين احتياجات النمو مقابل اعتبارات التكلفة والجودة. وسنقوم خلال معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 بتسليط الضوء على إمكانية تحقيق جميع هذه الأهداف معاً بفضل حلول الطباعة التي تقدمها إبسون، ما يسهم في تقوية الاقتصادات الثقافية والتصويرية في كامل منطقة الشرق الأوسط".
وندعو زوار معرض FESPA الشرق الأوسط 2024 إلى زيادة الجناح D10 لاستطلاع القدرات المبتكرة التي تتمتع بها هذه الطابعات المتطورة، وكيف يمكن لحلول إبسون التقنية إحداث تحول في جهود قطاع الطباعة.
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