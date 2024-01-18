مشروعTHE RIG. يعلن إطلاق مخططه العام أول وجهة عالمية لسياحة المغامرات

(MENAFN
- PRM Global)
الدمام، المملكة العربية السعودية، 18 يناير 2024:
أعلن مشروع THE RIG. اليوم عن إطلاق مخططه العام، والذي يمثّل رؤية طموحة ستعيد تعريف سياحة المغامرات.
يأتي المشروع تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030 الهادفة للمساهمة في نمو قطاع السياحة، والمساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في استحداث فرص العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يساهم مشروع THE RIG. في استحداث فرص العمل للكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات.
ستمتد تجربة الضيافة والمغامرة الفريدة على مساحة بناء تزيد عن 300 ألف متر مربع، على بعد 40 كيلومترًا من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد وحقل البري النفطي في الخليج العربي.
وبحلول العام 2032 يُتوقع أن يستقطب مشروع THE RIG. ما يزيد عن 900 ألف زائر سنوياً، ويجذب شريحة واسعة من الزوار المحليين والإقليميين والعالميين بما فيهم عشاق الإثارة والمغامرة والمستكشفين والباحثين عن العطلات المتوازنة والباحثين عن الاسترخاء.
يضم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعمًا، ومنتزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية.
وسيحظى زوار THE RIG. بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية تشمل مركزًا خاصًا للغوص، بالإضافة إلى منتزه للألعاب الترفيهية والمائية ومركز للرياضات الإلكترونية ومسرح تفاعلي وساحة متعددة الأغراض.
يستمد THE RIG. تصميمه من مفهوم منصات النفط البحرية، هذا المفهوم الذي يحتفي بإرث المملكة العربية السعودية وتاريخها العريق في قطاعيّ النفط والغاز من خلال خلق تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها، وليصبح إحدى وجهات العالم السياحية التي يتحتم على الجميع زيارتها.
تتولى شركة تطوير منتزه النفط إدارة مشروع THE RIG. بقيادة رئيسها التنفيذي رائد بخرجي بخبرته التي تتجاوز 20 عامًا في قطاع صناعة النفط والغاز، ورؤيته التي ستصنع تصوّرًا جديدًا لسياحة المغامرات.
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