MENAFN - EIN Presswire) الكتاب الجديد لوزير الصحة السعودي السابق

الدكتور ين يي (الثاني من اليسار) ومسؤولو المملكة العربية السعودية يشهدون معًا على توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.

كتاب جديد لوزير الصحة السعودي السابق يثني على حلول شركة BGI خلال جائحة كورونا

SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, January 18, 2024 /EINPresswire / -- في كتابه الأخير "الوقوف على أطراف الأصابع"، يستعرض معالي الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السابق في المملكة العربية السعودية، النظام الطبي السعودي من حيث إجراءات الوقاية والسيطرة خلال جائحة كورونا، ويشيد بشكل خاص بمساهمة شركة BGI في دعم السعودية في مكافحتها ضد الجائحة من خلال التعاون الدولي.يذكر الدكتور الربيعة في كتابه: "واجهنا عدة تحديات، كان أولها مسألة التناسق والتوافق بين مكان أخذ العينات والمختبرات التي أقامتها الشركة الصينية (BGI)... تم اختيار مواقع متعددة في جميع أنحاء المملكة على مراحل مختلفة. وتم تجهيز هذه المختبرات من قبل الشركة الصينية، التي أثبتت مع مرور الوقت أن أماكن إختيارها كان صائبه."في عام 2020، اختارت حكومة المملكة العربية السعودية مختبرات "هو-يان" التابعة لمجموعة BGI لإطلاق برنامجها الوطني لاختبارات PCR.وقد صرح به ما تشه، رئيس منطقة غرب آسيا في BGI، قائلاً "كان المشروع مليئًا بالتحديات. فهم لم يحتاجوا فقط إلى المواد والمنتجات، بل إلى المساعدة أيضًا في بناء قدرات معامل الاختبار في السعودية."من 2020 إلى 2021، أرسلت BGI ما يقارب 750 شخصًا إلى السعودية لبناء وتشغيل خمس مختبرات في أنحاء المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت BGI بتدريب 430 من مشغلي المختبرات بالمملكة، وقد ساعدة بذلك المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها على إنشاء قدرات عالية الإنتاج في التسلسل الجيني ومساعدة المناطق المحلية على إقامة قدرات اختبار. كما ساهم هذا التعاون في تعزيز وعي السعودية بأهمية تحسين قدرات الاختبار الطبي الدقيق محليًا.في السنوات الأخيرة، أجرت مجموعة BGI مباحثات مع وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للصحة العامة، ووقعت عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لدعم تنفيذ رؤية السعودية 2030.في يونيو 2023، قام الدكتور ين يي، الرئيس التنفيذي لمجموعة BGI، بزيارة عمل إلى السعودية لتعميق التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة والشركاء، وحضر المؤتمر العربي الصيني العاشر للأعمال. في هذا الاجتماع، وقعت مجموعة BGI مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة السعودية لدعم تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.وستواصل BGI تعزيز التعاون الودي مع السعودية في مجالات الصحة العامة، والتعاون العلمي البحثي، والتحديث الزراعي، والحفاظ على الموارد الجينية البيولوجية، وحماية البيئة الإيكولوجية، وتدريب الكوادر، وغيرها من المجالات.رابط الكتاب:

Richard Li

BGI Group

email us here