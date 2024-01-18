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رونالدو ينال جائزة أوروبية لعام 2023

1/18/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بجائزة أفضل هداف في أوروبا لعام 2023، منحها له الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء IFFHS.
وتصدر رونالدو قائمة هدافي عام 2023، ليتفوق على الثنائي كيليان مبابي وهاري كين، مهاجمي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
ووفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فإن "رونالدو سجل 54 هدفا في 59 مباراة، ليتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد، منذ العام 2017، عندما كان لاعبا لريال مدريد الإسباني، وسجل حينها 53 هدفا".
وتفوق رونالدو على مبابي ورصيده (52 هدفا في 53 مباراة)، وكذلك الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ(52 هدفا في 57 مباراة)، والنرويجي إيرلينغ هالاند الذي أحرز (50 هدفا في 60 مباراة).
وانضم رونالدو البالغ 38 عاما، إلى النصر في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.
وسبق أن نال رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، آخرها عام 2017، كما فاز بجائزة THE BEST لأفضل لاعب في العالم 3 مرات آخرها أيضا في العام 2017.
وعلى مستوى الدوري السعودي، يتصدر رونالدو ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا، ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي.

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