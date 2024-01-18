اللواء المعايطة : شرطة النجدة هم العين الساهرة للأمن والمستجيب الأول للمواطن

MENAFN - Al Wakeel News)أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أهمية الأدوار الأمنيّة والإنسانية التي تنفّذها مرتبات شرطة النجدة على مدار الساعة في مختلف محافظات المملكة بحرفية عالية، والتي تتوافق وإستراتيجية مديرية الأمن العام الشاملة والهادفة إلى ترسيخ الأمن وتوفير الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.وبيّن اللواء المعايطة خلال زيارة تفقّدية قام بها اليوم الخميس، إلى مديرية شرطة نجدة العاصمة أهمية الأدوار الأمنيّة التي تقوم بها كمستجيب أول في إغاثة المواطنين ومكافحة الجريمة والحد من وقوعها بمختلف أشكالها، إضافة إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالتشارك مع مديريات الشرطة في قيادات أمن الأقاليم، لافتاً إلى الواجب المروري الذي تنفّذه لمساندة رقباء السير في تطبيق قانون السير .

وأشاد اللواء المعايطة بالجهود الأمنيّة التي تبذلها شرطة النجدة بكل احترافية وتميّز في سبيل تعزيز الصورة المثالية والمشرقة لمديرية الأمن العام وحرصهم على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وليبقوا على الدوام محط فخر واعتزاز وثقة جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبد الله الثاني وجميع الأردنيين وكل من تطأ قدماه أرض المملكة.

ووجّه مدير الأمن العام بمواصلة توفير أشكال الدعم اللوجستي كافّة من آليات ومعدات تقنية حديثة ، من شأنها المساهمة في تمكين مرتبات شرطة النجدة بتنفيذ الواجبات المختلفة على أكمل وجه، ضمن مسارات عمادها النزاهة والشفافية والحيادية واحترام حقوق المواطنين.

واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه مدير شرطة نجدة العاصمة أبرز خلاله أهم الخطط والجهود المبذولة وإحصائيات العمل ، وأوجه تنفيذ الواجبات الأمنيّة الميدانية الرامية إلى حفظ الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة المجتمعية.