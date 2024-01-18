فينيسيوس يتوسط لحسم صفقة ريال مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعمل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، كوسيط من أجل حسم الصفقة المطلوبة في الميرنجي خلال الصيف المقبل.
ويسعى ريال مدريد بقوة للحصول على خدمات الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.
ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، تحدث فينيسيوس جونيور عدة مرات مع ألفونسو ديفيز في مناسبات مختلفة خلال الأشهر الأخيرة، من أجل إقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فينيسيوس فعل الشيء نفسه مع جود بيلينجهام في الموسم الماضي حتى حسمت الصفقة.
وأوضحت أن مسؤولي ريال مدريد يعملون أيضا في صمت لحسم صفقة ألفونسو ديفيز، كما حدث في المواسم الماضية للتوقيع مع أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.
ويسعى ريال مدريد لتجنب دخول أندية أخرى في صفقة ديفيز، حتى لا تصبح أكثر تكلفة.
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