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فينيسيوس يتوسط لحسم صفقة ريال مدريد

1/18/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعمل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، كوسيط من أجل حسم الصفقة المطلوبة في الميرنجي خلال الصيف المقبل.
ويسعى ريال مدريد بقوة للحصول على خدمات الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.
ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، تحدث فينيسيوس جونيور عدة مرات مع ألفونسو ديفيز في مناسبات مختلفة خلال الأشهر الأخيرة، من أجل إقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فينيسيوس فعل الشيء نفسه مع جود بيلينجهام في الموسم الماضي حتى حسمت الصفقة.
وأوضحت أن مسؤولي ريال مدريد يعملون أيضا في صمت لحسم صفقة ألفونسو ديفيز، كما حدث في المواسم الماضية للتوقيع مع أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.
ويسعى ريال مدريد لتجنب دخول أندية أخرى في صفقة ديفيز، حتى لا تصبح أكثر تكلفة.

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