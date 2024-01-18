Thursday, 18 January 2024 05:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشواربة: 250 مليون دينار ديون مترتبة على المواطنين لصالح أمانة عمّان

1/18/2024 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أمين عمّان يوسف الشواربة أن الديون المترتبة على المواطنين لصالح الأمانة تبلغ نحو 250 مليون دينار.
وقال الشواربة خلال مناقشة موازنة الأمانة في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الأمانة عملت على رفع كفاءة التحصيل لرفد خزينة الأمانة لتنعكس على الخدمات التي تقدمها للمواطنين ضمن حدود العاصمة.
وأضاف أن 62% من الإيرادات الذاتية للأمانة هي رواتب وأجور، لافتا إلى أن الموازنة المالية للأمانة لعام 2024 هي 488.7 مليون دينار.
وعبر الشواربة عن أمله بأن تكون الموازنة المالية للأمانة أكبر من الحجم الحالي نظرا للخدمات التي تقدمها والمناطق التي تغطيها.




MENAFN18012024000208011052ID1107738000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث