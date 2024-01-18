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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1/18/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 18-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء منتخب مصر وغانا في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وديربي أتلتيكو ضد ريال مدريد بثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة


غينيا الإستوائية X غينيا بيساو – 5 مساء
كوت ديفوار X نيجيريا – 8 مساء
مصر X غانا – 11 مساء - beIN Sports HD 3 Max
مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة

سوريا X أستراليا – 2.30 ظهرًا
الهند X أوزبكستان – 5.30 مساء
فلسطين X الإمارات – 8.30 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

سالامانكا X برشلونة – 9.30 مساء
أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – 11.30 مساء
مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X فيورنتينا – 10 مساء - SSC1 HD

ملاعب

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