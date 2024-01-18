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البرلمان الأوروبي يصوت على قرار لوقف إطلاق النار بغزة

1/18/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صوت البرلمان الأوروبي اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويدعم القرار عمل محكمة العدل الدولية ويؤكد أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي.
كما يحذر من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ويعرب عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قسريا، وفق تعبير نص القرار.




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