البرلمان الأوروبي يصوت على قرار لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صوت البرلمان الأوروبي اليوم على قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويدعم القرار عمل محكمة العدل الدولية ويؤكد أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي.
كما يحذر من تداعيات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ويعرب عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قسريا، وفق تعبير نص القرار.
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