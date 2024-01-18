تحديد طبيعة إصابة المولد ومدة غيابه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم الخميس، طبيعة إصابة فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي ونادي الشباب، التي تعرض لها خلال مران الأخضر استعدادًا لبدء مشوار كأس آسيا 2023.
وكان الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، قرر في وقت سابق استبعاد المولد، وضم مكانه ريان حامد، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، إذ تبين حاجة المولد لبرنامج علاجي وتأهيلي.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المولد يعاني من تمزق في الأوتار الأمامية (درجة ثانية)، ويحتاج إلى فترة تمتد نحو 3 أسابيع يغيب فيها عن المشاركة من أجل العلاج والتأهيل.
وبدأ الأخضر السعودي مشواره في كأس آسيا بالفوز أمام عمان (2-1)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما كان متأخرًا بهدف.
ويحتل منتخب تايلاند صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن السعودية، فيما يتذيل منتخب عمان وقيرغيزستان الترتيب دون نقاط.
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