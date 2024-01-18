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تحديد طبيعة إصابة المولد ومدة غيابه

1/18/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم الخميس، طبيعة إصابة فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي ونادي الشباب، التي تعرض لها خلال مران الأخضر استعدادًا لبدء مشوار كأس آسيا 2023.


وكان الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، قرر في وقت سابق استبعاد المولد، وضم مكانه ريان حامد، بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، إذ تبين حاجة المولد لبرنامج علاجي وتأهيلي.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المولد يعاني من تمزق في الأوتار الأمامية (درجة ثانية)، ويحتاج إلى فترة تمتد نحو 3 أسابيع يغيب فيها عن المشاركة من أجل العلاج والتأهيل.

وبدأ الأخضر السعودي مشواره في كأس آسيا بالفوز أمام عمان (2-1)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما كان متأخرًا بهدف.
ويحتل منتخب تايلاند صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن السعودية، فيما يتذيل منتخب عمان وقيرغيزستان الترتيب دون نقاط.

ملاعب

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