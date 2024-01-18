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الزراعة تبحث خطة التصدير للأسواق السعودية

1/18/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، والإدارة العليا لجمعية الرؤية التعاونية السعودية للتسويق الزراعي، الخطة العامة للمشروع المشترك بين الجمعية وجباكو، الهادفة لتصدير المنتجات المحلية الأردنية والفلسطينية لأسواق السعودية.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن المشروع يعزز العلاقات الأخوية بين السعودية والأردن وفلسطين، ويشكل دعما كبيرا لصادرات جباكو، وخططها التسويقية، وأهدافها في خدمة القطاع الزراعي الأردني والفلسطيني، إلى جانب دعم المزارع المحلي في كلا البلدين.
وأشار إلى أهمية التعاقدات في القطاع وتوجيه المزارعين للزراعات التصديرية، والحفاظ على الأسواق الإقليمية.
يشار إلى أن جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي هي جمعية سعودية، من أهدافها إدارة وتشغيل أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة الشرقية في السعودية، والاستيراد والتصدير لها.




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