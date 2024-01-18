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كواليس جديدة في أزمة بنزيما والاتحاد السعودي

1/18/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو والمختص بأخبار سوق الانتقالات عن موقف إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي من رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.
وارتبط كريم بنزيما بالرحيل عن نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد غيابه عن تدريبات العميد، بالإضافة إلى تخلفه عن معسكر الفريق في مدينة دبي الإماراتية.
وأوضح رومانو في فيديو عبر حسابه على يوتيوب، أن بنزيما على علاقة متوترة مع بعض الأشخاص في نادي الاتحاد، لكن النادي لن يسمح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي، ويريد بقاء اللاعب في صفوفه.
وأشار إلى أن رامون بلانيس المدير الرياضي لناد الاتحاد، سيتدخل في موضوع بنزيما وسوف يجتمع مع اللاعب والأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.
وتعليقا على التقارير التي ربطت اللاعب بتشيلسي ومانشستر يونايتد، صرح رومانو: "وفقا لمعلوماتي ليس هناك أي عرض إنجليزي لبنزيما حتى الآن".
وشارك كريم بنزيما في 20 مباراة مع نادي الاتحاد، منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها 12 هدفا.
يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع بنزيما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

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