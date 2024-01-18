ريال مدريد يبحث عن صيد ثمين في أمم أفريقيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه مسؤولو ريال مدريد، أنظاره إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أرسل جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، عددا من الكشافين إلى كوت ديفوار لمتابعة أبرز اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية.
وأشارت إلى أن سياسة ريال مدريد التي تعتمد على صيد المواهب الشابة في السنوات الأخيرة، لا تتوقف على العمل في أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تريد صيد المواهب البارزة من كل أنحاء العالم، كما حدث مع الياباني تاكيفوسا كوبو منذ عدة سنوات، ويريد الميرنجي الآن اقتناص الأفضل في كأس الأمم الأفريقية.
ويقدم كشافو ريال مدريد تقارير عن أبرز اللاعبين في البطولة، ولا يستبعد الميرنجي التحرك للتوقيع مع النجوم الأكثر تميزا في أمم أفريقيا.
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