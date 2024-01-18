Thursday, 18 January 2024 05:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يبحث عن صيد ثمين في أمم أفريقيا

1/18/2024 8:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه مسؤولو ريال مدريد، أنظاره إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أرسل جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، عددا من الكشافين إلى كوت ديفوار لمتابعة أبرز اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية.
وأشارت إلى أن سياسة ريال مدريد التي تعتمد على صيد المواهب الشابة في السنوات الأخيرة، لا تتوقف على العمل في أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تريد صيد المواهب البارزة من كل أنحاء العالم، كما حدث مع الياباني تاكيفوسا كوبو منذ عدة سنوات، ويريد الميرنجي الآن اقتناص الأفضل في كأس الأمم الأفريقية.
ويقدم كشافو ريال مدريد تقارير عن أبرز اللاعبين في البطولة، ولا يستبعد الميرنجي التحرك للتوقيع مع النجوم الأكثر تميزا في أمم أفريقيا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18012024000208011052ID1107737994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث