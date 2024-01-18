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هزيمة ساحقة واللقب الأخير.. ماذا يقول التاريخ قبل موقعة مصر وغانا؟

1/18/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب بلادها وغانا، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.
يحمل التاريخ ذكريات حافلة في مباريات مصر وغانا التي شملت 26 مواجهة بين رسمية وودية، تفوق خلالها الفراعنة 13 مرة مقابل 7 انتصارات للبلاك ستارز و6 تعادلات بينما سجل منتخب مصر 38 هدفًا مقابل 30 لصالح غانا.
المواجهة الأولى كانت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد روما 1960، وفاز منتخب مصر على ملعبه بنتيجة 2-1 بثنائية رأفت عطية.
وكان آخر لقاء بين المنتخبين يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في غانا، وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في تصفيات كأس العالم 2018 وسجل للفراعنة محمود عبد الرازق "شيكابالا".
وكان أكبر انتصار لصالح منتخب مصر أمام غانا بنتيجة 5-1 يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 1964 في تصفيات الأولمبياد بينما حقق منتخب غانا أكبر فوز على حساب الفراعنة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2013 في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 6-1.
وتقابل المنتخبان 4 مرات في كأس الأمم الأفريقية، فاز خلالها منتخب مصر مرتين وتعادلا مرة وفاز منتخب غانا مرة وحيدة.
المواجهة الأولى كانت في نسخة 1970 وتعادلا بهدف لكل منهما وسجل للفراعنة سيد عبد الرازق "بازوكا" ثم خسر منتخب مصر بنتيجة 0-1 في نسخة 1992.
وحقق منتخب مصر آخر لقب له في أمم أفريقيا في نسخة 2010 عقب التغلب في النهائي على غانا بهدف محمد ناجي "جدو".
ولعب المنتخبان في دور المجموعات بنسخة 2017 وفاز منتخب مصر بهدف محمد صلاح.

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