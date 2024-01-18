مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة مكسيكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع أليكس الكالا، لاعب وسط المنتخب المكسيكي للشباب، بحسب تقارير صحفية.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "مانشستر إيفينينج"، فقد تعاقد سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الكالا، قادما من صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن سيتي كان قد توصل لاتفاق بضم الكالا في 2020، لكنه أرجأ انضمام اللاعب للفريق حتى يكمل عامه الثامن عشر.
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