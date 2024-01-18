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مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة مكسيكية

1/18/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع أليكس الكالا، لاعب وسط المنتخب المكسيكي للشباب، بحسب تقارير صحفية.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "مانشستر إيفينينج"، فقد تعاقد سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الكالا، ‏قادما من صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.‏
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن سيتي كان قد توصل لاتفاق بضم الكالا في 2020، لكنه أرجأ انضمام اللاعب للفريق حتى يكمل عامه الثامن ‏عشر.‏

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