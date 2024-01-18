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متخصص في لعبة مختلفة.. «فيفا» يستقر على ملعب نهائي كأس العالم 2026

1/18/2024 8:00:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الملعب المستضيف لنهائي كأس العالم 2026، البطولة التي تقام بثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب "ذا صن"، وقع اختيار "فيفا" على ملعب AT&T، الذي يقع بمدينة دالاس ولاية تكساس الأمريكية ويتسع لـ 100 ألف متفرج، وهو مختص في كرة القدم الأمريكية، ويعتبر معقل ناديي جتس وجاينتس.

وجاء اختيار فيفا بعد المفاضلة بينه وبين ملعب متلايف بنيويورك، خاصة أن مسؤولي "فيفا" سيتخذون من مدينة دالاس مقراً لهم أثناء فترة البطولة.

ومن المقرر أن يشارك في هذه النسخة من بطولة كأس العالم 48 منتخباً لأول مرة بدلاً من 32، بإجمالي 104 مباراة تلعب بين الدول الثلاث المذكورة، وسيكون دور المجموعات للمونديال من 72 مباراة تلعب في 15 يوماً، يتأهل منها أول وثاني كل مجموعة بخلاف أفضل 8 فرق حصلت على المركز الثالث.

وتبلغ سعة ملعب AT&T العادية 80.000 مقعدًا خلال الوقت الحالي، لكن يمكن زيادتها إلى 100 ألف وهو ما سيتحدث خلال نهائي المونديال المرتقب.

وبلغت تكلفة بناء الملعب حوالي 1.3 مليار دولار، ويقع في أرلينغتون، على بعد 25 دقيقة من وسط مدينة دالاس، تم افتتاحه عام 2009 وله سقف قابل للطي.

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