دبي وباكستان تتعاونان في مجالات السكك الحديدية والمناطق الاقتصادية

وقعت حكومة دبي وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقيتين إطاريتين لتعزيز علاقاتهما في القطاعين البحري واللوجستي، بما في ذلك إمكانية إنشاء ممر مخصص للشحن ومنطقة اقتصادية بالقرب من مدينة كراتشي.

وتم توقيع الاتفاقيتين ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا من قبل معالي شهد أشرف ترار، الوزير الاتحادي للاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في جمهورية باكستان الإسلامية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التابعة لحكومة دبي.

وستعمل مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ممثلة لحكومة دبي، في حين ستعمل "السكك الحديدية الباكستانية" و"ميناء قاسم" بالنيابة عن الحكومة الباكستانية لتطوير المشاريع.

ومن المقرر أن يمتد ممر الشحن المخصص من ميناء كراتشي على بحر العرب، ويمر عبر كراتشي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان، إلى محطة بيبري للفرز، على بُعد حوالي 45 كيلومترًا، ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تحسين الكفاءة ومدة النقل، إضافة إلى تقليل التكلفة الإجمالية للخدمات اللوجستية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة السكك الحديدية الباكستانية في لاهور، وهي شركة السكك الحديدية الوطنية الباكستانية المملوكة للدولة، وتمتلك وتدير ما يقرب من 8000 كيلومتر من السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، من تورخام في الشمال الغربي إلى كراتشي في الجنوب.

كما تم توقيع اتفاقية إطارية ثانية مع وزارة الشؤون البحرية الباكستانية لحفر القناة الملاحية، وستقوم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نيابةً عن حكومة دبي بتنفيذ عمليات إزالة الرواسب لإنشاء قنوات ملاحية.

وتشتمل هذه الاتفاقية الإطارية تطوير منطقة اقتصادية في ميناء قاسم، والتي تهدف إلى جذب أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وستتولى مجموعة موانئ دبي العالمية، نيابة عن حكومة دبي، تطوير المنطقة الاقتصادية بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في باكستان.

وقد بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية عملياتها في باكستان عام 1997 في محطة قاسم الدولية للحاويات الأولى من نوعها في البلاد.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تعتبر باكستان سوقاً متنامية وممراً تجارياً مهماً إلى آسيا الوسطى، وإننا فخورون بمساهمتنا في تعزيز قدراتها التجارية من خلال عملياتنا في محطة قاسم الدولية للحاويات، ويشرفنا العمل مع مختلف المؤسسات الحكومية الباكستانية لتطوير أنظمة شحن جديدة، ومع هيئة ميناء قاسم لرفع مستوى ربط الميناء بالعالم وتعزيز الاستثمار، وستساعد هذه الجهود في خدمة السكان في باكستان، والذي من المتوقع أن يقترب عددهم من 300 مليون نسمة خلال العقد المقبل، ودمجهم بشكل أكبر في المنطقة".

من جانبه، قال معالي شاهد أشرف ترار، الوزير الاتحادي للاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في باكستان: "تتمتع مجموعة موانئ دبي العالمية بحضور طويل الأمد في باكستان يشهد على العلاقة المتميزة، وبناءً على الثقة العالية والشراكة بين الطرفين، قررا مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مشاريع ضخمة".

وأشار إلى أن الاتفاقيتين الإطاريتين للاستثمار تبرزان أهمية باكستان كبوابة إلى آسيا والمزايا التجارية المميزة المرتبطة بموقعها الاستراتيجي.

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