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1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

1/18/2024 8:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.159 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و304.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 366.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.656 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.962 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و694.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 214.5 مليون درهم وأغلق عند 407 دراهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 92.4 مليون درهم وأقفل عند 18.26 درهم بارتفاع 0.33%، ثم "الدار العقارية" جاذباً 90.2 مليون درهم ليقفل عند 5.05 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 70.5 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.52 درهم، تلاه "إعمار للتطوير" جاذباً نحو 42.3 مليون درهم ليغلق عند 6.46 درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 33.1 مليون درهم ليقفل عند 17.2 درهم.

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