Thursday, 18 January 2024 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا ترفض اقتراحاً أمريكياً باستئناف محادثات الحد من الأسلحة النووية

1/18/2024 8:00:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقتراح الولايات المتحدة باستئناف الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية، واصفاً ذلك بأنه «أمر مستحيل» بينما تقدم واشنطن الدعم العسكري لأوكرانيا.

واتهم لافروف، خلال مؤتمر صحفي سنوي، الغرب بتأجيج المخاطر الأمنية العالمية من خلال تشجيع أوكرانيا على تكثيف ضرباتها على الأراضي الروسية، محذراً من أن موسكو ستحقق أهدافها في الصراع بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف.

وتعليقاً على الاقتراح الأمريكي باستئناف الاتصالات في مجال الحد من الأسلحة النووية، أكد لافروف أن موسكو رفضت العرض.

وأضاف أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات، تحتاج واشنطن أولاً إلى مراجعة سياستها الحالية تجاه روسيا.

وقال لافروف إن دفع واشنطن باتجاه إحياء المحادثات النووية كان وراءه الرغبة في استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية الروسية.

ووصف مثل هذه المطالب الأمريكية بأنها «غير لائقة» في ضوء الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الروسية ذات القدرة النووية خلال الصراع.

واتهم الغرب بعرقلة أي محادثات بشأن إنهاء الصراع والتحريض على تكثيف الهجمات على روسيا.

وقال لافروف إن «مثل هذا التشجيع ونقل الأسلحة ذات الصلة يظهر أن الغرب لا يريد أي حل بناء.. الغرب يدفع نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية، وهذا يثير مخاطر استراتيجية جديدة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18012024000110011019ID1107737924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث