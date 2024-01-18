روسيا ترفض اقتراحاً أمريكياً باستئناف محادثات الحد من الأسلحة النووية

رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقتراح الولايات المتحدة باستئناف الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية، واصفاً ذلك بأنه «أمر مستحيل» بينما تقدم واشنطن الدعم العسكري لأوكرانيا.

واتهم لافروف، خلال مؤتمر صحفي سنوي، الغرب بتأجيج المخاطر الأمنية العالمية من خلال تشجيع أوكرانيا على تكثيف ضرباتها على الأراضي الروسية، محذراً من أن موسكو ستحقق أهدافها في الصراع بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف.

وتعليقاً على الاقتراح الأمريكي باستئناف الاتصالات في مجال الحد من الأسلحة النووية، أكد لافروف أن موسكو رفضت العرض.

وأضاف أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات، تحتاج واشنطن أولاً إلى مراجعة سياستها الحالية تجاه روسيا.

وقال لافروف إن دفع واشنطن باتجاه إحياء المحادثات النووية كان وراءه الرغبة في استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية الروسية.

ووصف مثل هذه المطالب الأمريكية بأنها «غير لائقة» في ضوء الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الروسية ذات القدرة النووية خلال الصراع.

واتهم الغرب بعرقلة أي محادثات بشأن إنهاء الصراع والتحريض على تكثيف الهجمات على روسيا.

وقال لافروف إن «مثل هذا التشجيع ونقل الأسلحة ذات الصلة يظهر أن الغرب لا يريد أي حل بناء.. الغرب يدفع نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية، وهذا يثير مخاطر استراتيجية جديدة».

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