قبالين: تشويش صهيوني عسكري يؤثر على انظمة GPS في الاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال خبير الامن السيبراني المهندس الأردني مجدي القبالين، الخميس، إن اسرائيل تمارس الان بمساعدة عدد من الدول عملية تشويش هائلة على أنظمة GNSS مما يؤثر على الاردن .
وبحسب قبالين فإن الأنظمة الملاحية هي اختصار لـ Global navigation satellite system والتي تشمل أنظمة : GPS (USA) ، GLONASS (Russia) ، Galileo (EU)، BeiDou (China).
وقال القبالين في منشور له عبر صفحته على "فيس بوك" يعتبر ذلك خرقا هائلا للقانون الدولي وتصرفا غير قانوني ويمس بشكل خطير جداً سلامة حركة الملاحة الجوية وانظمة التتبع المختلفة للافراد والمركبات و الهواتف الخلوية وانظمة الخرائط في الدول المجاورة وبالتحديد الاردن ومصر".
وأشار قبالين إلى أن السبب في عمل الصهاينة ذلك الامر هو التشويش على انظمة التوجيه في الـ Drones الطائرات المسيرة التي تستهدف الكيان
من اليمن او من غزة او لبنان .
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