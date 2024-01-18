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قبالين: تشويش صهيوني عسكري يؤثر على انظمة GPS في الاردن

1/18/2024 8:00:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال خبير الامن السيبراني المهندس الأردني مجدي القبالين، الخميس، إن اسرائيل تمارس الان بمساعدة عدد من الدول عملية تشويش هائلة على أنظمة GNSS مما يؤثر على الاردن .


وبحسب قبالين فإن الأنظمة الملاحية هي اختصار لـ Global navigation satellite system والتي تشمل أنظمة : GPS (USA) ، GLONASS (Russia) ، Galileo (EU)، BeiDou (China).


وقال القبالين في منشور له عبر صفحته على "فيس بوك" يعتبر ذلك خرقا هائلا للقانون الدولي وتصرفا غير قانوني ويمس بشكل خطير جداً سلامة حركة الملاحة الجوية وانظمة التتبع المختلفة للافراد والمركبات و الهواتف الخلوية وانظمة الخرائط في الدول المجاورة وبالتحديد الاردن ومصر".


وأشار قبالين إلى أن السبب في عمل الصهاينة ذلك الامر هو التشويش على انظمة التوجيه في الـ Drones الطائرات المسيرة التي تستهدف الكيان
من اليمن او من غزة او لبنان .

MENAFN18012024000151011027ID1107737918

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