التعمري يزاحم الدردور على صدارة هدافي النشامى

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفع السجل التهديفي لنجم الأردن موسى التعمري، إلى 3 أهداف، خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم.

وكان التعمري، سجل أول أهدافه بكأس آسيا في نسخة "2019- الإمارات" في مرمى منتخب سوريا، قبل أن ينجح في تسجيل هدفين في مرمى ماليزيا في النسخة الحالية للبطولة المقامة في قطر.

وبهدفيه في مباراة ماليزيا التي فاز بها الأردن 4-0، تقدم التعمري للمركز الثاني على لائحة هدافي النشامى في تاريخ المشاركات بكأس آسيا.

وحافظ حمزة الدردور على صدارة هدافي منتخب الأردن في البطولة برصيد "4" أهداف عندما سجل "سوبر هاتريك" بمرمى سوريا في نسخة "2015- أستراليا"، متقدمًا بالتالي بفارق هدف وحيد على التعمري.

ويتواجد الدردور والتعمري حاليًا مع منتخب الأردن، وكلاهما يمتلك فرصة كبيرة بتعزيز رصيده التهديفي في المباراتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية والبحرين.

وكان الدردور قد شارك في مباراة ماليزيا خلال الدقائق الأخيرة، لكنه لم ينجح في تعزيز رصيده التهديفي.

ويتصدر منتخب الأردن حالياً ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا، برصيد 3 نقاط متفوقاً على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف.

