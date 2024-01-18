الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا

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- Khaberni) خبرني - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن عدد سكان رفح تضاعف 4 تقريبا في الأسابيع الماضية ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة، بسبب نزوح الأهالي خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأوضحت الوكالة أن "الاكتظاظ خانق في المناطق الوسطى ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد".
وتحدثت الوكالة في منشور عبر موقع "إكس" عن شح المعلومات بشأن الأوضاع في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى قيود كثير تحد من الوصول إلى المنطقة.
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