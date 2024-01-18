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الأونروا: عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا

1/18/2024 7:30:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن عدد سكان رفح تضاعف 4 تقريبا في الأسابيع الماضية ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة، بسبب نزوح الأهالي خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن "الاكتظاظ خانق في المناطق الوسطى ويكافح الناس للحصول على الغذاء والدواء ويشعرون بالبرد".

وتحدثت الوكالة في منشور عبر موقع "إكس" عن شح المعلومات بشأن الأوضاع في شمال قطاع غزة، وأشارت إلى قيود كثير تحد من الوصول إلى المنطقة.

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