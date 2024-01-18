كأس أمم إفريقيا 2023.. هدف مصطفى محمد الأبرز ورقم سلبي لتونس في حصاد الجولة الأولى

شهدت مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2023"، إقامة 12 مباراة في المجموعات الست، تم تسجيل 27 هدفا فيها، بمتوسط 2.25 هدف في المباراة الواحدة، وجاء هدف المصري مصطفى محمد ليكتب له رقم مميز، فيما لاحق منتخب تونس رقما سلبيا.

ويتنافس 24 منتخباً في النسخة 34 للبطولة، خاض كل منها مباراة واحدة ضمن الجولة الأولى، التي اختتمت في ساعة متأخرة من مساء أمس بلقاء منتخبي زامبيا وجمهورية الكونغو، ضمن منافسات المجموعة السادسة وانتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت هذه الجولة أكبر فوزين حتى الآن بنتيجة 3-0، لمصلحة منتخبا السنغال حامل اللقب على حساب امبيا، ولمنتخب المغرب بفوزه على تنزانيا.

وانتهت 7 مباريات بفوز أحد الفريقين، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل، ويعد تعادل منتخبي مصر وموزمبيق 2-2 هو الأكبر في الجولة حتى الآن، وفي الوقت الذي سجل 18 منتخبا أهدافا في مبارياتهم الأولى، إلا أن 6 منتخبات فقط لم تحرز أي أهداف حتى الآن، بينها منتخب تونس وهو رقم سلبي لنسور قرطاج، فيما تتمثل الأندية المتبقية في غينيا بيساو، وغامبيا، وموريتانيا، وتونس، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا.

ويعد هدف المصري مصطفى محمد في شباك موزمبيق الذي أحرزه قبل مرور دقيقتين من زمن اللقاء هو الأسرع في البطولة حتى الآن، علماً بأن هناك هدفين آخرين أُحرزا قبل مرور 4 دقائق، وهما هدف سيكو فوفانا مهاجم كوت ديفوار في شباك غينيا بيساو، وهدف بابي جابي لاعب السنغال في شباك غامبيا.

كما شهدت البطولة حتى الآن إشهار البطاقة الصفراء 44 مرة، علاوة على 3 بطاقات حمراء، وتعد مباراة المغرب وتنزانيا هي الأكثر في إشهار البطاقات الملونة (6 صفراء وواحدة حمراء) بمعدل 2 صفراء للمغرب، و4 صفراء وواحدة حمراء لتنزانيا، وتأتي بعدها مباراة الجزائر وإنغولا التي شهدت إخراج البطاقات الصفراء 5 مرات (4 للجزائر وواحدة لأنغولا) والتي انتهت بينهما بالتعادل 1-1.

من جانبه عبّر، وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن رضاه عن فوز منتخب بلاده الافتتاحي على حساب منتخب تنزانيا.

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