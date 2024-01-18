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ريال مدريد يصدم بنزيما ويرفض عودته

1/18/2024 7:30:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول قرار نادي ريال مدريد، برفض عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي، إلى صفوف الميرنغي من جديد، في ظل رغبته بالرحيل عن فريقه الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت 6 أشهر كافية لكي يدرك بنزيما أن الدوري السعودي ليس أفضل مكان بالنسبة له وعقليته، وبغض النظر عن جميع المشاكل التي واجهها خلال إجازته الأخيرة، لكنه يريد الرحيل ويبحث عن العودة إلى أوروبا".

وأشار التقرير، إلى أن وكلاء بنزيما يبحثون له عن فريق مناسب، على الرغم من أنهم يعرفون أنه لن يحصل على 10% مما يتقاضاه حاليًا (كراتب) مع الاتحاد السعودي، ولن يوافق النادي السعودي على رحيله مجانًا.

وأفادت "ماركا"، بأن أبواب ريال مدريد مغلقة بالنسبة لبنزيما، كما حدث مع نجوم سابقين رحلوا عن صفوف الميرنغي، حيث لا يوجد مكان له في خطط النادي الملكي.

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