فولكس فاجن توقف إنتاج السيارات المكشوفة لأول مرة منذ سنوات

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن وقف إنتاج النسخة ذات السقف المتحرك من سيارتها تي- روك لتصبح مجموعة منتجات فولكس فاجن بدون سيارة ذات سقف مكشوف لأول مرة منذ سنوات.

وقالت فولكس فاجن إن سوق السيارات ذات السقف المتحرك أو المكشوف صغيرة للغاية، بما لا يسمح باستمرار إنتاج هذا الطراز، بحسب مجلة أوتوموتيف نيوز أوروبا المتخصصة في موضوعات السيارات، قبل كشف فولكس فاجن عن نسخة جديدة من السيارة تي-روك من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي الصغيرة في 2025.

ويقلل قرار وقف إنتاج السيارة تي- روك ذات السقف المكشوف توافر مثل هذا النوع من السيارات في السوق الأوروبية كما يثير حيرة خبراء الصناعة الذين تصوروا أن هذه السيارة لديها حصة سوقية جيدة.

وبلغت مبيعات السيارة تي - روك المكشوفة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 11693 سيارة وكانت ثاني أفضل السيارات المكشوفة مبيعاً في أوروبا بعد السيارة ميني المكشوفة من بي.إم.دبليو.

كان آخر طراز مكشوف من إنتاج فولكس فاجن قبل تقديم السيارة تي- روك السيارة مارك 5 من طراز جولف والتي توقف إنتاجها عام 2016، بعد طرحها لأول مرة في 1979.

وتم طرح النسخة الحالية من السيارة تي- روك في 2017 ثم تمت إضافة الفئة ذات السقف المتحرك في 2020. ويستخدم الطراز الحالي المنصة الأساسية طراز إم.بي.كيو إيفو والمستخدمة مع الجيل القادم من السيارة جولف والنسختين الجديدتين من طرازي باسات وتيجوان.

في الوقت نفسه تعتبر السيارة تي- روك الجديدة بين آخر سيارات فولكس فاجن الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، بحسب كاي جورنتس مدير التطوير في شركة فولكس فاجن.

يذكر أن مجموعة فولكس فاجن تمتلك مجموعة كبيرة من العلامات التجارية للسيارات ومنها فولكس فاجن نفسها وأودي وسيات وبورشه وسكودا.

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