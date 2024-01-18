هيرتز تعتزم التخلص من ثلث أسطولها من سياراتها الكهربائية

أعلنت شركة تأجير السيارات الأمريكية هيرتز اعتزامها بيع نحو ثلث حجم أسطولها العالمي من السيارات الكهربائية واستخدام جزء من حصيلة البيع لشراء سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وقالت الشركة إن القرار جاء نتيجة الحاجة إلى التكيف مع التنوع في أسطول سياراتها لتلائم طلب العملاء.

وخلال عام ستبيع هيرتز 20 ألف سيارة كهربائية من مختلف العلامات التجارية في الولايات المتحدة. وقالت الشركة إنها مستعدة لشطب إضافي قيمته 245 مليون دولار من قيمة أصولها لتنفيذ هذه الخطوة.

ويمكن شراء سيارات تسلا موديل 3 الكهربائية المستعملة من صفحة مبيعات هيرتز على الإنترنت بسعر 20 ألف دولار. ومن المنتظر طرح سيارات من طراز بولستار قريبا.

ويعتقد خبراء صناعة السيارات أن هذه الخطوة تؤكد تراجع نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الوقت الذي قلصت فيه شركات كبرى مثل جنرال موتورز وفورد موتور إنتاج هذه السيارات بسبب تراجع الطلب.

وأشار أدم جوناس المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إلى الحاجة لخفض جديد للتوقعات بشأن سوق السيارات الكهربائية.

يذكر أن هيرتز أعلنت في خريف 2021 شراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة تسلا. وبعد ذلك أعلنت عن طلبيات جديدة لشراء 175 ألف سيارة من جنرال موتورز و65ألف سيارة من بولستار.

وتغيرت استراتيجية شركة تأجير السيارات في العام الماضي عندما أعلنت اعتزامها إبطاء وتيرة نمو أسطول السيارات الكهربائية لديها.

ومن بين أسباب هذا القرار التخفيضات المتكررة التي قدمتها شركة تسلا لأسعار سياراتها الكهربائية مما أدى إلى انخفاض أسعار إعادة بيع سيارات هيرتز المستعملة. كما أشارت إلى أن تكلفة إصلاح السيارة الكهربائية تبلغ نحو ضعف تكلفة الإصلاح للسيارات التقليدية.

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