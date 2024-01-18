ارتفاع الدخل السياحي بالأردن 27% في 2023 رغم حرب غزة

قال البنك المركزي الأردني الخميس إن إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023 ارتفعت 27.4 بالمئة إلى 7.4 مليارات دولار مقارنة مع العام 2022.

وأثرت الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي على أعداد المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة وخاصة الأوروبية منها.

ووجهت حرب غزة ضربة قوية للقطاع السياحي في الأردن، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 50 بالمئة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وزير السياحة الأردني مكرم القيسي.

وقال مكرم القيسي، في نوفمبر الماضي، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 بالمئة منذ بدء الحرب، وكذلك تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70 بالمئة، بحسب البيانات التي وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة، كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية. مضيفاً أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام.

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